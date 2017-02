Quatre ans après l’arrêt de sa carrière de joueur professionnel, Mark Van Bommel pourrait reprendre du service dans le milieu du ballon rond. Comme l’annonce Bild, l’ancien milieu de terrain international hollandais (79 sélections, 10 buts) va reprendre les rênes de l’équipe amateur du Bayern Munich où il a joué de 2006 à 2011.

Finaliste de la C1 en 2010, vainqueur de la Coupe d’Allemagne à deux reprises (2008 et 2010) et champion de Bundesliga deux fois (2008 et 2010) avec le Bayern, Van Bommel était connu pour être particulièrement rugueux sur le terrain et avait laissé un beau souvenir en Bavière.