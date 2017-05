Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a tiré un bilan de la première saison chez les professionnels de Kylian Mbappé : « Quand je l’avais sélectionné en mars, il avait fait de très bonnes choses. Il a confirmé, il a des qualités, une efficacité, on ne dirait pas qu’il a 18 ans. Il est français on ne va pas s’en plaindre. Jardim l’a très bien géré avec son club. Il est très exposé, on parle, beaucoup de lui et à juste titre en vue de ce qu’il fait sur le terrain c’est quand même exceptionnel ».

Le sélectionneur de l’Équipe de France a également tenu à donner quelques instructions au jeune attaquant de l’AS Monaco en vue de l’approche du prochain mercato estival : « J’aurai des discussions avec lui, mais ce n’est pas moi qui gère sa carrière. L’année prochaine, on bascule dans une année de Coupe du monde. Évidemment le choix sportif doit être prioritaire. On peut penser qu’il y a plus de risques pour Kylian de partir que de rester à Monaco où il a plus de sécurité et d’assurance. Ça peut avoir une influence sur le fait qu’il être dans la liste pour la Coupe du Monde ».