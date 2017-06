Sale journée pour l’Atlético Madrid. Le Tribunal Arbitral du Sport a maintenu l’interdiction de recrutement des Colchoneros jusqu’en 2018. Une nouvelle qui chamboule clairement le mercato de la formation entraînée par Diego Simeone et notamment d’Antoine Griezmann, annoncé sur le départ ces dernières semaines et plus précisément du côté de Manchester United.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps s’est exprimé sur l’avenir de l’attaquant tricolore de 26 ans. « Je ne sais pas si pour Antoine c’est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne sais pas les conséquences. J’ai discuté avec lui. Rien ne se passera avant le 13 pour aucun joueur qui est là. Beaucoup sont dans l’incertitude. Ça se fera après la période internationale », a indiqué le sélectionneur français.