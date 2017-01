Le mercato hivernal n’est pas encore terminé, mais le Paris Saint-Germain aurait déjà trouvé ses cibles pour le marché des transferts estival. En effet, d’après les informations du sérieux The Times, le directeur du football du club de la capitale, Patrick Kluivert, aurait jeté son dévolu sur Adam Lallana (28 ans, Liverpool) et Dele Alli (20 ans, Tottenham).

Selon le média britannique, le dirigeant parisien estime que les deux internationaux anglais pourraient permettre au PSG de se développer, sur et en dehors des terrains. À noter que le Néerlandais serait confiant quant à la faisabilité de l’opération. Mais le club parisien est loin d’être seul sur le dossier. Le milieu des Reds est suivi de près par de nombreux cadors européens comme le FC Barcelone et la Juventus Turin, de même pour le jeune joueur des Spurs, annoncé dans le viseur du Real Madrid et de plusieurs clubs chinois.