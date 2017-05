Le gardien de l’Atlético Madrid, Jan Oblak, est sans aucun doute l’un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Et le goal slovène ne manque pas de prétendant. L’agent du joueur, Miha Mlakar, a accordé une interview à Goal. Le conseiller a dévoilé que deux équipes suivaient son protégé.

« C’est trop tôt pour en parler, car pour l’instant il reste plusieurs matches de championnat. Mais ce qui est sûr c’est que comme je l’ai déjà dit, le meilleur gardien du monde intéresse plusieurs clubs. En particulier deux clubs qui sont très intéressés. » Miha Mlakar est resté discret sur les pistes, cependant il a totalement exclu la piste italienne menant à l’Inter. « S’il vous plaît, est-ce une question sérieuse ? En Italie, il y a seulement un club au haut niveau, la Juventus, et elle a Buffon, qui est maintenant en finale de la Ligue des champions, et si vous me demandez, il peut jouer sans problème plusieurs années. »