Les derbys madrilènes sont souvent chauds entre le Real et l’Atlético mais ils l’étaient encore plus lorsque Diego Costa évoluait alors sous les couleurs des Colchoneros. Dans un entretien à AS, l’attaquant révèle qu’il appréciait tout particulièrement disputer ces rencontres, dans lesquelles ils pouvaient rencontrer ses deux meilleurs ennemis Pepe et Ramos.

« J’ai adoré les matchs contre le Real Madrid et avoir cette opportunité de jouer face à Pepe et Sergio Ramos. Ce fut une bonne, une merveilleuse bataille, où nous avons toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des étincelles entre nous mais je vous garantis qu’ils ont adoré nos rencontres pour les mêmes raisons (...) Maintenant, on plaisante avec Ramos car nous sommes coéquipiers en sélection, mais on ne peut plus se donner de coups. »