Après Eden Hazard en début de saison, c’est maintenant Diego Costa qui s’en prend à son ancien entraîneur. Meilleur buteur de Premier League avec 14 buts, l’attaquant espagnol revit à Chelsea depuis le début de la saison. Le changement d’entraîneur y est surement pour beaucoup. Selon lui, l’arrivée d’Antonio Conte cet été chez les Blues a tout changé. Pour preuve : Chelsea est leader du championnat anglais et reste sur une série historique de 13 victoires consécutives.

Dans les colonnes du média anglais London Evening Standard, Diego Costa encense son nouveau coach et tacle discrètement José Mourinho : « Je pense que c’est très important pour un entraîneur d’être aimé de ses joueurs, parce qu’après, sur le terrain, ils donneront tout pour lui. On a changé d’entraîneur et il nous fait travailler dur. Mais les gens l’aiment. Ce qui est important pour tout le monde au club, parce qu’il y a une bonne ambiance. Parfois, vous avez des entraîneurs qui doivent jouer au patron, mais cet entraîneur est plus amical et il y a une vraie proximité ». Pas sûr que les deux hommes se tapent la bise lors du prochain Manchester United - Chelsea (avril 2017 en championnat).