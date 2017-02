Arrivé cet été au Barça contre environ 15 M€, Lucas Digne a expliqué à l’AFP qu’il vivait un rêve éveillé. Pas mal utilisé par Luis Enrique dans sa rotation d’effectif avec 10 titularisations pour 11 apparitions en Liga, le Français assure qu’il progresse dans de nombreux domaines. Même après des débuts compliqués, il estime avoir progressé en répondant aux demandes de son coach.

« Les attentes sont différentes, on doit gagner énormément de titres. Après, à l’intérieur du vestiaire, c’est une grande famille et c’est ça qui est remarquable. Trouver ses marques, c’est le plus difficile, il faut apprendre à connaître les hommes au-delà des joueurs. En créant des affinités en dehors, on en crée aussi sur le terrain. (…) Je pense avoir beaucoup progressé tactiquement en Italie, puis en passant ici. Luis Enrique nous demande de beaucoup défendre. Même si on a énormément le ballon, on se retrouve souvent en un contre un, ou deux contre un, donc il faut bien gérer les quelques situations défensives qu’on a pour ne pas que l’équipe soit en danger. (…) Je joue énormément, je joue des matches importants. Je suis dans le plus grand club du monde à 23 ans. C’est super pour moi. J’acquiers beaucoup d’expérience. Beaucoup de gens aimeraient être à ma place aujourd’hui. »