Loïs Diony a fait une saison plus que réussie avec le club de Dijon. Alors qu’il a grandement participé au maintien en Ligue 1 du club bourguignon, avec 11 buts marqués et 8 passes distribuées, l’attaquant va partir à la fin de la saison. Et selon L’Équipe, le Français ne manque pas de prétendants.

Le joueur a fait des pistes étrangères sa priorité, et Bournemouth serait très intéressé par le joueur de 24 ans. En Ligue 1, l’ancien Nantais (2 matches) fait aussi l’unanimité. Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne et Monaco seraient également sur les rangs pour l’accueillir. Dijon espère tirer 10 à 15 millions de son héros.