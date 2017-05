Courtisé par de nombreux clubs dont Nice, Loïs Diony (24 ans, sous contrat avec Dijon jusqu’en juin 2019) a sans doute disputé son dernier match avec Dijon face à Nancy ce dimanche dans l’antre de Gaston-Gérard.

L’attaquant dijonnais, véritable révélation de la saison en L1 avec 12 buts, a indiqué à demi-mot au micro de BeIN Sports qu’il s’agissait sans doute de son dernier match avec Dijon dans son jardin. « C’est un but très important pour moi, pour l’équipe... Avec tout ce qui se dit autour de moi, je pense pouvoir dire que c’était mon dernier match et mon dernier but dans mon jardin. »