Le PSG n’a pas le choix lors de cette 23e journée de Ligue 1. Il doit s’imposer à Dijon après le succès de Monaco à Nice pour ne pas avoir trop de retard dans la course au titre.

Avec les absences de Di Maria, Meunier, Pastore, Krychowiak, Trapp et Verratti, Emery aligne un traditionnel 4-3-3 avec Aurier et Kurzawa sur les côtés de la défense, Matuidi au milieu en compagnie de Thiago Motta et Rabiot, et un trio offensif composé de Lucas, Draxler et Cavani.

Les compositions :

Dijon : Reynet - Rüfli, Loties, Varrault, Chafik - Balmont, Abeid, Martin, Lees-Melou - Diony, Tavares.

PSG : Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Thiago Motta, Matuidi, Rabiot - Lucas, Cavani, Draxler.