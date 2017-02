En Bourgogne depuis cinq ans, l’histoire d’amour de Julio Tavares avec le Dijon Football Côte-d’Or risque bien de continuer. L’attaquant Cap Verdien de 28 ans effectue une belle saison avec les seizièmes de Ligue 1 avec 7 buts et 2 passes décisives en 20 matchs.

Selon l’Équipe, Tavares, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2018, pourrait rapidement prolonger son bail avec Dijon. « Julio est un élément important, en pleine progression, en particulier techniquement, sur lequel on peut s’appuyer. Grâce à son vécu particulier, il a toujours gardé la fraîcheur qu’il avait à son arrivée. C’est un gros atout. Il a toujours le sourire, et il a pris de l’ampleur dans le vestiaire par son comportement irréprochable » explique Olivier Dall’Oglio, son entraîneur. Gardien de but à 18 ans, Tavares appréciera.