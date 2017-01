Oui, Dimitri Payet sera à Lille samedi. Non ce ne sera pas pour y signer un contrat, et son retour en Ligue 1 mais bien pour donner le coup d’envoi du 32e de finale de Coupe de France entre le LOSC et l’Excelsior Saint-Joseph.

En effet, ce match revêt une valeur symbolique pour Payet, qui a évolué pour les deux formations (Lille entre 2011 et 2013, Saint-Joseph entre 2003 et 2004). Les supporters marseillais espéreront que le milieu offensif revienne ensuite très vite en France, un peu plus au sud.