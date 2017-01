Ancien international anglais et ancien entraîneur adjoint à Chelsea, Ray Wilkins est désormais consultant sur Sky Sports. Et il n’est pas du genre à mâcher ses mots. La preuve avec sa réaction, incendiaire, sur le cas Dimitri Payet, qui est parti au bras de fer pour quitter West Ham et rejoindre l’OM.

« On ne devrait pas payer les joueurs qui disent ne plus vouloir jouer pour un club. West Ham a été trop bon avec ce gars. Ils l’ont sorti du pathétique championnat de France et l’ont fait jouer dans le meilleur championnat du monde. Pas de doute, il a bien joué pour West Ham mais dès qu’il a annoncé son intention, il aurait dû être rayé du club », a lancé Wilkins, qui, rappelons-le, est passé par notre championnat, durant quatre petits mois au PSG.