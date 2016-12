Depuis son arrivée à Dortmund à l’été 2014, le Colombien Adrian Ramos n’a jamais véritablement réussi à s’imposer en Allemagne, en témoignent ses maigres 19 buts inscrits en 74 rencontres toutes compétions confondues. A tel point que l’ancien du Hertha Berlin pourrait prendre la poudre d’escampette en Chine.

En effet, le quotidien Bild affirme dans ses colonnes que le club de Beijing Guoan serait très chaud à l’idée de recruter l’attaquant aujourd’hui âgé de 30 ans. Les dirigeants allemands ne seraient pas non plus contre cette idée, qui plus est si le club chinois aligne les 10 millions demandés.