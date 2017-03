Ayant annoncé qu’il prenait sa retraite sportive de manière définitive en début d’année, Djibril Cissé (35 ans) est un joueur qui aura marqué le football français de son empreinte. Que ce soit lors de ses débuts avec l’AJ Auxerre où il y aura inscrit 90 buts en 169 matchs, avec sa victoire en Ligue des Champions avec Liverpool (2005) ou pour son énorme force mentale en revenant plusieurs fois à son meilleur niveau après plusieurs terribles blessures. Aujourd’hui l’ancien protégé de Guy Roux se consacre à ses activités de consultant et de DJ. Il a désormais le recul nécessaire pour faire le point sur sa carrière et il a bien entendu évoqué le pire souvenir de sa vie : la grève de Knysna lors de la Coupe du Monde en 2010.

« C’était la pire chose qui est arrivée dans ma carrière. Pire que mes blessures. L’Afrique du Sud a été mon retour international après trois ans hors de l’équipe. Je ne suis pas d’accord avec la grève, mais quand vous êtes une petite partie de l’équipe, vous devez suivre les leaders. À cette époque, je me souviens avoir pensé que ma mère se levait à six heures du matin pour aller au travail et nous qui étions des personnes chanceuses, gagnant beaucoup d’argent, on refusait de s’entraîner. Ce n’était pas juste. C’était la première Coupe du monde en Afrique. Nous avions beaucoup d’Africains dans notre équipe et nous n’aurions pas dû montrer ce comportement aux enfants. Ce chapitre de l’équipe nationale française va me suivre pour le reste de ma vie et je n’en suis pas fier » a déclaré Djibril Cissé pour The Sun.