La Fédération anglaise (FA) a épinglé le club de Bournemouth ce vendredi. Elle accuse ce dernier d’avoir eu des manquements aux règles de localisation et donc d’avoir enfreint les règles antidopages.

Les Cherries ont jusqu’au 23 février pour répondre à la FA de ne pas avoir « rempli les obligations de localisation (des entraînements et des joueurs, Ndlr) de manière précise ». Ce jeudi, c’est Manchester City qui a été condamné à payer une amende de 41 000 €.

AFC Bournemouth have been charged in relation to The FA's rules on anti-doping : https://t.co/zzheJaxLRy

— The FA (@FA) 17 février 2017