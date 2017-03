Meilleur buteur du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang entend bien finir la saison en boulet de canon. Interrogé dans le cadre du concours de buteurs Strike Night organisé par son équipementier Nike, le Gabonais nous a dévoilé ses objectifs pour la fin de saison.

« J’espère aller loin en Ligue des Champions (le BVB a perdu le 1/8e de finale aller 1-0 face à Benfica, ndlr), le plus loin possible, gagner la coupe d’Allemagne, remonter au classement en championnat. Ça fait pas mal de choses (rires), mais on peut y arriver. Personnellement, je veux faire mieux que la saison passée, donc marquer plus de 25 buts en championnat, et en marquer encore quelques-uns en Ligue des Champions. » Un beau programme.