Mario Götze vit un exercice 2016-2017 très compliqué. L’Allemand de 24 ans, revenu à Dortmund après un passage manqué au Bayern Munich, n’a pas réussi à s’imposer à nouveau chez les Jaune-et-Noir. Le milieu de terrain participé à 11 matches cette saison, pour seulement 9 titularisations.

Et cela pourrait ne pas s’arranger. Ennuyés par des petits problèmes musculaires, les médecins ont établi un diagnostic qui l’empêche de participer à l’entraînement, annonce Dortmund dans un communiqué, sans en dire davantage. « Je suis actuellement en traitement et je fais tout ce que je peux pour retrouver l’entraînement aussi vite que possible et aider mon équipe à atteindre nos objectifs communs », a précisé le champion du monde 2014.