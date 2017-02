Julian Draxler a été l’un des grands acteurs de la balade du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade Rennais (0-4), hier soir. L’Allemand, arrivé il y a tout juste un mois, a été l’auteur du premier et du troisième but parisien. Lors de l’après-match habituel sur Eurosport, Julian Draxler, accompagné de Ben Arfa, a donné le nom de ses idoles lorsqu’il était plus jeune.

Ben Arfa justement qui, à peine la question du journaliste terminé, a lancé "je pense qu’Hatem Ben Arfa était son idole" dans un éclat de rire général. L’Allemand hilare, a repris son sérieux quelques secondes plus tard. « Je pense qu’Hatem Ben Arfa est un super joueur, mais quand j’étais plus jeune, mes idoles étaient Zidane, Rivaldo et Raul. »