À 29 ans, Royston Drenthe a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Une décision qu’il a annoncé le 10 février à Voetbal International : « J’en ai fini avec le football. Si Feyenoord m’appelle ? Je dirai que j’ai fait mon choix ». Ce mardi, le Hollandais a dévoilé à RTV Rijnmond les raisons de sa décision.Ses propos ont été relayés par AS : « J’ai reçu des offres très attractives. Des clubs me voulaient. Mais je ne voulais pas. Je suis content d’avoir pris cette décision pour moi-même ».

Il poursuit : « Dans ma dernière équipe (Bani Yas), je devais demander moi-même mon salaire sinon ils ne me payaient pas. Ils me devaient 4 mois de salaire. Ces choses-là m’ont démotivé. Maintenant, je ne veux seulement faire que des choses que j’aime ». Il va en effet se lancer dans une carrière de rappeur lui qui officiera sous le nom de Roya2Faces. Le joueur en a profité pour revenir sur sa réputation de bad boy : « Je n’ai jamais eu de bonnes relations avec Mourinho. J’ai aussi eu des désaccords avec David Moyes quand j’étais à Everton. J’ai eu des entraîneurs qui m’ont demandé pourquoi j’avais cette réputation, car ils ne me voyaient pas ainsi ».