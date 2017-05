Après l’attribution des droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à SFR Sport pour la période 2018-2021, le président de beIN Sports France a adressé un mail à l’ensemble de son personnel. Un courriel dont le contenu a été dévoilé par L’Equipe. « Nous avons été informés de la décision de l’UEFA d’attribuer les droits de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League à partir de l’été 2018 à un autre opérateur. Nous regrettons vivement cette décision et nous sommes surpris des conditions dans lesquelles ces droits ont été concédés ».

Un coup dur pour la chaîne qatarie, mais le responsable annonce que ce n’est pas la fin de leur présence en France : « A l’approche des 5 ans de la chaîne, je tiens à vous assurer de la confiance et de l’investissement de beIN Media Group, qui continuera à nous accompagner dans le développement de la chaîne sur le marché français. De nouvelles étapes sont à venir dans l’histoire et le déploiement de la chaîne en France et je serai heureux de les vivre à vos côtés ». De nouvelles étapes qui seront à n’en point douter très attendues aussi bien pour les salariés de la chaîne que pour les abonnés. Pour rappel, beIN Sports restera quoiqu’il arrive bien présent en France encore plusieurs années puisque la chaîne peut compter sur les droits de la Ligue 1 jusqu’en juin 2020 pour continuer à assurer sa pérennité dans l’Hexagone.