Après la réaction de BeIN Sports, c’est au tour de Canal Plus de commenter la perte de la Ligue des Champions, puisque c’est SFR Sport qui a remporté l’intégralité des droits de la compétition reine en Europe.

« Cela correspond à quinze matches par saison, dont trois ou quatre du PSG. L’impact est limité », a expliqué une source interne à L’Équipe, avant de déplorer des prix à la hausse. « Il y a eu une escalade des prix sur cet appel d’offres, le prix est déraisonnable. On a vu ce qu’il s’est passé avec TPS puis avec Orange sur le foot... » SFR Sport va en effet débourser 315 M€ par saison entre 2018 et 2021, alors que la somme totale payée par Canal Plus et BeIN Sports s’élevait à 140 M€ par saison.