L’AS Monaco domine la Ligue 1, affichant une attaque de feu avec 82 buts inscrits. Une efficacité et un football champagne qui met tout le monde d’accord. Pour autant, une voix s’élève dans cette euphorie ambiante autour du club du Rocher. Christophe Dugarry s’est demandé, sur les ondes de RMC, si les Rouge-et-Blanc n’ont pas intérêt à revoir leur façon de jouer lorsque vient la Ligue des Champions.

« C’est magnifique, c’est facile ! On a presque le sentiment qu’il leur suffit d’appuyer sur l’accélérateur. Même quand ils sont un peu en difficulté, ils parviennent à s’en sortir en accélérant. Il y a une telle confiance, ils ont aussi un calendrier très favorable. Ils gèrent beaucoup je trouve. Accélérer au moment où on encaisse un but, c’est bon pour la Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Est-ce que Monaco ne doit pas évoluer, changer sa façon de jouer en Ligue des Champions ? C’est peut-être involontaire. Mais si tu n’es pas prudent, tu peux aller au devant de grandes déconvenues. Par moment, Monaco ne respecte pas le jeu en se jetant à 6-7 en attaque. En Ligue des Champions, cela ne pardonne pas. En vingt minutes, en Ligue des Champions, ça ne passe pas. À Lyon, ils se sont énervés, ils ont pris un rouge. (...) Il y a des moments dans un match, où tu as des temps faibles et en Ligue des Champions, c’est difficile à gérer. Est-ce que, pour gagner un gros titre, il ne vaut pas mieux avoir une défense solide plutôt qu’une attaque flamboyante ? Parfois, il faut être un peu plus rationnel », a lancé le champion du monde 1998.