Patrice Evra a fait une prestation catastrophique lors du Classique OM-PSG, ce dimanche (5-1). Sorti à la pause par Rudi Garcia, l’ancien Turinois est moqué un peu partout sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Dans son émission Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry a fracassé le comportement de Patrice Evra, qui n’était pas à 100% pour ce match mais qui voulait tout de même jouer.

« Il n’a plus les jambes, ni la lucidité. Il nous a fait une Patrice Evra. "Je suis à 50 %, mais moi, Patrice Evra, courageux, capitaine, Napoléon, je ne sais pas quoi, je vais en un contre un, avec le courage que j’ai, contre Lucas et je vais le mettre dans ma poche." Eh bien écoute… On a vu… c’est-à-dire que même à 50 %, tu as la prétention de penser que tu vas te mettre Lucas dans la poche ? Non, mais c’est une blague. Les Marseillais ont attrapé le melon depuis plusieurs semaines, » a-t-il déclaré dans "Team Duga".