Après la victoire tactique impressionnante du PSG face à Barcelone (4-0), la plupart des médias français font leur mea culpa à propos d’Unai Emery, mais il y en a un qui ne pense pas la même chose. L’ancien Marseillais, Christophe Dugarry, n’a rien trouvé d’extraordinaire tactiquement lors de la démonstration parisienne et a minimisé la victoire, préférant celle de Laurent Blanc (en phase de groupe en 2014, victoire 3-2).

« La tactique d’Emery ? Il n’y a rien eu de spécial au niveau tactique, à part peut-être Cavani et Busquets. Ce pressing haut, on le voit de plus en plus, rien extraordinaire. Mais il a fait passer son message aux joueurs. Il était agité à la Simeone sur le bord du terrain. Maintenant on sait tous qu’on peut embêter le Barça comme ça… en pressant. Ce qu’ils ont pu faire parce que Zlatan n’est plus là. Mais calmons-nous, le PSG avait battu le Barça avec Laurent Blanc, un meilleur Barça. Ce n’est qu’un match. Et attention au match retour encore une fois ! » a-t-il confié sur RMC.