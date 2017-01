Olivier Giroud a peut-être marqué le plus beau but de sa carrière ce 1er janvier lors de la victoire 2-0 d’Arsenal face à Crystal Palace. Un mélange entre un coup du scorpion et une talonnade acrobatique à la réception d’un centre d’Alexis Sanchez qui a fini en pleine lucarne après avoir touché la barre. Tout le monde est unanime et a salué la beauté du geste et l’inspiration du Français. Tout le monde ou presque puisque Christophe Dugarry n’est pas tout à fait d’accord pour reconnaître que ce but est "génial". Sur RMC, le champion du monde 1998 a minimisé l’exploit du Gunner.

« J’aurais adoré marquer le but de Giroud. Il s’agit d’un but spectaculaire. C’est extraordinaire, mais ça ressemble presque plus à de la gymnastique selon moi. L’essence du football, c’est la technique. Maintenant, si on me demande de regarder le but de Giroud 25 fois, je ne vais pas fermer les yeux, je serais ravi. Mais ce n’est pas suffisamment maîtrisé pour dire que c’est le plus beau but qu’on a vu de notre vie. La part de réussite est trop élevée. J’ai un copain qui a mis un but comme ça en amateur et pourtant, je te garantis qu’il a les pieds carrés. Une passe à dix mètres, il ne sait pas te la faire. Mais visuellement, c’est beau, c’est une sorte d’œuvre d’art... »