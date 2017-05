Alors que la fin de la saison se profile, l’heure est au bilan. Dans son émission Team Duga sur RMC , Christophe Dugarry évoquait les parcours du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Et pour l’ancien international français, celui du club phocéen est le plus décevant.

« Ni le PSG, ni l’OM, n’ont réussi leur saison. Mais Paris s’est moins raté car le PSG peut finir avec deux titres. Le seul trophée de l’OM, c’est l’ambition et les effets d’annonce. Il y a l’OM Champions Project, un bon niveau de jeu en ce moment mais je suis exigeant avec ce club car Marseille doit jouer le top 3. Pour moi, Marseille doit être en haut. (…) C’est très bien que l’OM sauve les meubles cette saison avec du jeu et un stade plein (…) mais je suis triste qu’on puisse se satisfaire de cette saison et de leur classement » a expliqué Christophe Dugarry sur RMC.