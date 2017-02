Après plusieurs mercatos à attendre, Wissam Ben Yedder a enfin quitté Toulouse l’été dernier. L’attaquant de poche a pris la direction du FC Séville. Le Franco-Tunisien a claqué 15 buts en 26 rencontres toutes compétitions confondues avec les Andalous. De quoi peut-être attirer l’attention de Didier Deschamps. Dans un entretien accordé à France Football, WBY a évoqué l’équipe de France. L’occasion de faire aussi son autocritique.

« J’ai dû louper un wagon quand il y a eu peut-être une ouverture. Je n’ai peut-être pas été assez performant dans ces périodes où c’était « ouvert ». J’ai laissé s’installer le doute sur moi. Si je ne suis pas chez les Bleus, c’est de ma faute. Mais l’essentiel, c’est de le comprendre et de le regarder en face. 2018 est un grand objectif pour moi. Le rêve de l’équipe de France, c’est ce qui me fait me lever le matin, j’ai toujours pensé à ça. Je sais que je ne suis pas loin. En Bleu, la concurrence est très forte mais ça ne me fait pas peur. Après, tout ce que je peux faire, c’est donner le maximum et laisser la vie décider. »