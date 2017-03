Alors que Mamadou Sakho faisait partie des cadres de l’Équipe de France avant l’Euro 2016, il n’avait finalement pas pu réaliser son rêve de représenter son pays pour une grande compétition internationale se jouant sur ses propres terres à cause d’une affaire de dopage dans laquelle il avait finalement été exempté. Il a ensuite rencontré des problèmes avec son entraîneur Jurgen Klopp à Liverpool, celui-ci évoquant des problèmes de comportement, mais aussi d’entourage, ce qui a entraîné une mise à l’écart du groupe pour le joueur. Depuis l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a retrouvé la joie de rejouer au football du côté de Crystal Palace où il a été prêté par Liverpool. Une reprise d’activité qui pourrait précipiter un retour en Equipe de France ? Didier Deschamps a donné sa réponse dans l’Équipe du jour.

Le journaliste de l’Équipe pose la question à Dechamps s’il pouvait « tendre la main » à Sakho dès la prochaine liste de la sélection française (16 mars) : « Tendre la main, non. Si je dois tendre la main à tout le monde… Personne, et surtout moi, ne lui enlèvera ce qu’il a fait contre l’Ukraine (doublé lors de la victoire 3-0, le 19 novembre 2013, en barrages retour du Mondial 2014, NDLR). Mais ça ne lui octroie pas une place pour dix ans. Ceci dit, tout est possible. Il a repris. Il a été performant. Tout dépendra aussi de qui sera disponible ». Le retour de Mamadou Sakho a en tout cas largement été bénéfique pour Crystal Palace. Le club de Londres a remporté les deux rencontres auxquelles a participé le Français – contre Middlesbrough (1-0) et West Bromwich Albion (0-2)- alors qu’ils restaient sur deux défaites d’affilée.