Francesco Totti a arrêté sa carrière à l’AS Roma ce dimanche en fin d’après-midi et le monde du football n’a pas oublié l’occasion de rendre hommage à l’emblème de la Louve. Didier Deschamps aussi, ce lundi à Clairefontaine en conférence de presse.

« J’ai eu à jouer contre lui. Il fait une carrière de très très haut niveau, une longévité hors norme. C’est l’emblème de l’AS Roma à qui il a offert de nombreux buts, des titres aussi, de grandes joies. C’est un immense joueur qui a marqué l’histoire de ce club, il a été avec la sélection aussi. Aujourd’hui il a un âge avancé bien évidemment. Bravo pour tout ce qu’il a fait sur le terrain et en dehors aussi parce que j’ai eu l’occasion de le côtoyer et c’est quelqu’un de très agréable et de très sympathique aussi », a déclaré le sélectionneur des Bleus.