Auteur d’une saison en dents de scie avec l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir (23 ans) reste candidat à l’équipe de France. L’attaquant des Gones, interrogé en conférence de presse ce vendredi midi, l’a rappelé, précisant qu’il était en contact avec le sélectionneur national Didier Deschamps.

« Il y a beaucoup de bons attaquants en équipe de France. À moi de tout faire pour gagner ma place et la confiance du sélectionneur. Il m’a appelé, il m’a parlé un petit peu, il m’a dit qu’il ne fallait pas que je lâche et que je continue à travailler », a confié l’international tricolore (7 sélections, 1 but). C’est dit.