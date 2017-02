Benzema doit-il revenir en Equipe de France ? Voilà qui est peut-être le débat qui revient le plus régulièrement dans les conversations liées au football aux quatre coins de la France. Pour sa part, Thierry Henry se plie à la décision de Didier Deschamps, comme il l’a confié à l’antenne de RMC Sport.

« DD dit quelque chose, il faut le respecter. Ce n’est pas nous qui prenons les décisions donc il faut respecter. Je ne sais pas comment ce groupe fonctionne. Je ne suis pas dans le groupe pour savoir ce qu’il se passe. Après, c’est quand même Benzema. On parle de quelqu’un qui fait des choses extraordinaires. Je l’ai côtoyé en équipe de France. Il fait partie de cette génération dorée de 1987 et à l’arrivée, c’est lui qui a été le plus loin. Mais à un moment donné, DD c’est le patron. C’est lui qui commande », a-t-il expliqué.