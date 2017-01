Invité sur RMC ce lundi soir, Hugo Lloris a évoqué plusieurs sujets à propos de l’Équipe de France. Il a notamment été interrogé sur le fameux but d’Eder encaissé en finale de l’Euro qui a offert le titre au Portugal. Il affirme être passé à autre chose.

« Non, ça a été digéré. Ça appartient au passé. On ne peut que regarder devant. Il est important de se qualifier pour la Coupe du monde en Russie. Le plus rapidement serait le mieux. On a changé de statut. Il faut le défendre à chaque fois qu’on porte le maillot des Bleus. On sent que l’équipe, étape par étape, progresse, que cette génération arrive à maturité et que l’équipe de France peut réaliser de belles choses à l’avenir. »