Steven N’Zonzi est l’un des joueurs en réussite cette saison du côté du FC Séville. De quoi attirer l’attention de Didier Deschamps qui a confié à son sujet : « On le suit. Il a fait une très bonne saison dernière, là, il confirme. Vous l’avez vu contre Lyon, c’est pour ça que vous m’en parlez. Il est très intéressant, mais il est dans un secteur où il y a une grosse concurrence, il fait partie des joueurs performants dans ce secteur ». Le joueur lui avait déclaré : « Je me sens bien actuellement, si la sélection arrive, elle sera la bienvenue. Tout ce que je peux faire c’est travailler et bien jouer, on verra ».

Mais les Bleus doivent composer avec la concurrence du Congo. Selon El Desmarque, Steven N’Zonzi a été pré-convoqué avec la République Démocratique du Congo. Le principal intéressé avait confié à ce sujet : c’est une porte qui n’est pas fermée. La FFF est prévenue !