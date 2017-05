Au moment de dévoiler la liste des sélectionnés pour les prochains matchs de l’Équipe de France, contre le Paraguay (le 2 juin, à Rennes), l’Angleterre (le 13 juin, au Stade de France) et en Suède (9 juin) ; Didier Deschamps a surpris un peu tout le monde en rappelant Moussa Sissoko. Alors que le sélectionneur français a souvent répété qu’il ne prendrait avec lui que des joueurs qui jouent régulièrement en club, le milieu de 27 ans est très rarement utilisé par Mauricio Pochettino cette saison avec Tottenham (8 titularisations en Premier League). Une annonce qui a réjoui le joueur aux 50 sélections avec les Bleus.

« Je suis très content, comme je dis souvent, la sélection, c’est quelque chose de particulier. C’est toujours un bonheur d’être dans la liste. Il (Deschamps) me démontre encore qu’il me fait confiance. Par le passé, je pense que je ne l’ai pas déçu. Je vais aller là-bas, jouer mon jeu, sans pression, pour aider l’équipe et tout faire pour gagner les trois matches, surtout la Suède. Tout simplement », a expliqué Moussa Sissoko au micro de SFR Sport.