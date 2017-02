Place à la finale de cette Coupe d’Afrique des Nations ! L’Egypte, après avoir sorti le Maroc en quarts et le Burkina Faso au terme d’une séance de tirs au but intense en demies, affronte une équipe camerounaise qui a sorti le grand favori, le Ghana, lors du tour précédent.

Et pour ce match, les deux coachs alignent des compositions plutôt habituelles. On surveillera particulièrement le duel à distance entre les deux gardiens, tous deux décisifs pendant cette CAN.

Les compositions

Egypte : El Hadary - El Mohamady, Hegazy, Gabr, A. Fathi – Hamed, Elneny – Warda, El-Said, Mahmoud Hassan – M. Salah

Cameroun : Ondoa – Collins, Teikeu, Ngadeu, Oyongo – Siani, Djoum - Bassogog, Zoua, Moukandjo - Tambe