Déplacement périlleux ce soir pour le FC Barcelone, qui a l’obligation de l’emporter suite aux succès de Séville et du Real Madrid ce week-end. Et chez eux, les Basques sont costauds, avec 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites.

Luis Enrique fait légèrement tourner, notamment dans le secteur défensif, où on retrouve une charnière Umtiti-Mathieu. Rakitic et Arda sont eux titularisés au milieu devant Sergio Busquets. Côté Eibar, c’est du classique.

Les compositions

Eibar : Yoel - Capa, Dos Santos, Lejeune, Luna - Dani García, Escalante - P. León, Adrián, Inui - Sergi Enrich

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Mathieu, Alba - Busquets, Rakitic, Arda - Messi, Suárez et Neymar