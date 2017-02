L’espoir a été de courte durée pour l’ASSE. Battus 3 à 0 jeudi dernier à Manchester, les Stéphanois ont encaissé un but signé Mkhitaryan dés la 16ème minute de jeu. Malgré tout, c’est un sentiment de fierté qui animait Bernard Caïazzo : « Aujourd’hui, on a fait une meilleure campagne européenne que l’année dernière puisque l’on a terminé premier de notre groupe. Quelque part, on était heureux de tomber contre Manchester United qui est une équipe qui a une vraie volonté de gagner la Ligue Europa cette année, car ils ont besoin de ce trophée. Ils ont de sérieuses chances de l’emporter. C’est côtoyer le très haut niveau. C’est une expérience fabuleuse que nous avons vécue. Si on avait eu l’arbitre qu’on a eu ce soir au match aller, peut-être qu’on aurait eu plus de chances ».

Il ajoute : « Il faut que l’on soit fiers de nos joueurs et de nos supporters. Quel match avons-nous gagné entre l’aller et le retour ? C’est le match des supporters. C’est une très grande fierté. (...) La revanche on la prend en se qualifiant pour une nouvelle coupe d’Europe. C’est comme ça qu’il faut faire. Nous sommes cinquièmes.À partir de là il va y avoir une bagarre avec l’OL, l’OM, Bordeaux voire même Toulouse. Ce sera sur un rythme d’un match par semaine. Tout ce que l’on souhaite, c’est d’avoir encore des émotions. Il y a de grands matches à jouer jusqu’à la fin de la saison ».