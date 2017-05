Manchester United affrontera l’Ajax Amsterdam en finale de la Ligue Europa, qui aura lieu le 24 mai prochain, à Cardiff. L’enjeu sportif est énorme, surtout pour les hommes de José Mourinho, qui comptent sur une victoire dans la compétition pour participer à la prochaine Ligue des Champions et surtout pour crédibiliser leur mercato.

Et d’après The Times, les dirigeants mancuniens sont prêts à féliciter leurs joueurs comme il se doit s’il remporte le trophée. Plus de 38 millions d’euros de prime seraient prévus pour tout l’effectif, ce qui ferait de cette finale le match le plus lucratif de l’histoire.