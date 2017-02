Après avoir eu la tête dans les étoiles suite à l’écrasante victoire face au Barça en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est revenu les pieds sur terre ce dimanche au Parc des Princes. Les hommes d’Unai Emery ont concédé le nul 0-0 face à Toulouse. Un bon point pour les Pitchounes. On ne peut pas en dire autant pour le PSG qui comptait profiter du nul de Monaco à Bastia pour recoller. Ce ne sera pas pour cette fois-ci.

En conférence de presse après la rencontre, Unai Emery a pointé les manques de son équipe : « Nous avons réalisé des performances à l’extérieur. Nous avons perdu 4 matches lors de la première partie de saison. Nous avons bien commencé la deuxième partie de la saison. À l’extérieur nous avons fait des matches très sérieux, avec de bons résultats pour nous. À la maison, on continue avec le même problème que lors de la première partie de la saison. On ne perd pas de matches ici, mais nous avons concédé plusieurs matches nuls. Le football nous donne l’opportunité de travailler, de progresser sur les choses que nous avons besoin d’améliorer. Aujourd’hui, je crois qu’à la maison nous sommes forts. Mais, nous avons besoin de plus. Les équipes qui jouent fermées, comme Saint-Étienne, Marseille, Nice, Monaco...Ce sont des matches différents, mais on sent qu’on a besoin de travailler plus tactiquement, individuellement ou par rapport à notre état d’esprit. Avec tout ça, peut-être que les trois points auraient été pour nous aujourd’hui (dimanche soir). »