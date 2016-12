S’il peine à mettre tout le monde d’accord depuis son arrivée cet été sur le banc du Paris-Saint-Germain, Unai Emery n’en demeure pas moins très heureux et enthousiaste de diriger la formation de la capitale. Il a d’ailleurs tenu à le rappeler lors des Globe Soccer Awards, cérémonie organisée par la FIFA.

« Le football est fait de nouveaux challenges et un défi possède ce que je recherche », a ainsi indiqué le technicien espagnol devant son auditoire. Et d’ajouter, ambitieux : « Le PSG m’offre de nouvelles difficultés et je vais essayer de grandir avec le club. » Il a également tenu à remercier son ancien club, le FC Séville, qui lui a permis « d’obtenir sa reconnaissance actuelle. »