Pisté par plusieurs clubs européens, dont le LOSC, l’attaquant turc de 20 ans s’est finalement engagé avec Villarreal. Alors qu’on parlait initialement d’un prêt, il s’agit bel et bien d’un transfert définitif.

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais Villarreal indique de son côté qu’il a signé un contrat de cinq ans. Il a inscrit 19 buts en 33 apparitions en Eredivisie avec Twente cette saison, où il était prêté par Manchester City.

.@EnesUnal16 has joined @VillarrealCF after agreeing a permanent deal.Everyone at @ManCity wishes Enes the best of luck for the future #mcfc pic.twitter.com/uThMBZV6tJ

— Manchester City (@ManCity) 31 mai 2017