Éphémère joueur du Paris SG (5 apparitions toutes compétitions confondues seulement), Albert Baning (31 ans) a fait son retour en France. Le milieu de terrain camerounais s’est engagé avec le Racing Colombes, pensionnaire de Division d’Honneur.

« J’ai signé pour six mois au Racing, afin de finir la saison. Personnellement, ça me permet de rester en forme en continuant à jouer pour ne pas avoir, comme on dit chez moi, le gros ventre. Je reste au contact du foot, je joue, je m’entraîne et ça me va très bien. Après, si je peux donner un coup de main à l’équipe, tant mieux. Je suis là pour ça aussi. Ma famille habite près du stade et je joins en plus l’utile à l’agréable », a-t-il confié au Parisien, se disant ouvert à toute opportunité future. Avis aux amateurs !