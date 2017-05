L’Europa League version 2016-2017 a fermé ses portes, ce mercredi, après la finale opposant l’Ajax Amsterdam à Manchester United. Les Mancuniens se sont imposés deux buts à zéro et remportent donc l’édition 2017 au terme d’une compétition qui a offert de beaux buts aux admirateurs du ballon rond.

À l’issue de la compétition, beIN Sports a établi un classement des dix plus belles réalisations marquées durant la compétition 2016-2017. On y retrouve notamment le Red Devil Paul Pogba et le Lyonnais Alexandre Lacazette.