Morgan Schneiderlin s’est exprimé sur le site officiel d’Everton, qui vient tout juste d’officialiser sa signature pour 4 ans et demi. L’international français, âgé de 27 ans, a exprimé sa satisfaction de rallier les Toffees et surtout de retrouver son ancien entraîneur à Southampton, Ronald Koeman.

« Everton est un grand club, dans l’histoire du football anglais. J’ai toujours aimé l’atmosphère de ce stade, toujours aimé y jouer. Je suis impatient de jouer et de représenter ce grand club. Il y a ici un manager que je connais. Je sais qu’il peut tirer le meilleur de moi-même, je connais son style et comment il aime jouer au football. Il a toujours été bon avec moi depuis le début, et j’ai aimé jouer au football avec sous ses ordres », a-t-il déclaré. Schneiderlin pourrait débuter dès ce week-end face à Manchester... City.