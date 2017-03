Romelu Lukaku est entré dans la légende, dimanche après-midi, en réduisant la marque face à Tottenham (3-2). L’attaquant belge devient le meilleur buteur de l’histoire d’Everton en Premier League. Depuis son arrivée chez les Toffees, le joueur de 23 ans a marqué 61 buts dans le championnat anglais.

La performance du Belge est encore plus impressionnante quand on sait qu’il bat l’ancien détenteur du record en trois fois moins de temps. L’Écossais Duncan Ferguson qui détenait le record jusque-là, l’avait réalisé en 10 saisons à Everton. Romelu Lukaku, quant à lui, a réalisé l’exploit de le faire en … trois saisons et demi.