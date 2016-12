Le mercato arrive à point nommé pour les joueurs libres ou en manque de temps de jeu au sein de leur club. C’est le cas d’Oumar Niasse, recruté pour 18 M€ l’hiver dernier par Everton. Mais le Sénégalais n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman. Une situation compliquée sur laquelle il était revenu dans les colonnes du Guardian : « Comment me juger après seulement 45 minutes (en amical contre les Tchèques de Jablonec le 16 juillet) ? Depuis, il a retiré mon numéro de maillot et m’a dit que je n’avais plus ma place en équipe première. Tout ce je peux faire, c’est m’entraîner avec le respect que je leur dois avec les U23. C’est vrai que j’ai eu des opportunités (pour partir). Mais je veux jouer en Premier League, je sais que je peux y faire de grandes choses. Voilà pourquoi je garde la tête haute ».

Quoi qu’il en soit, Oumar Niasse bénéficie encore d’une belle cote sur le marché. C’est le cas en Turquie. Le média turc Hürriyet Spor annonce que Trabzonspor serait prêt à formuler une offre de 6 millions d’euros. Galatasaray et le CSKA Moscou seraient également sur le dossier.