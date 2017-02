Les rumeurs concernant un possible départ de Wayne Rooney vont bon train depuis plusieurs jours. La Chine semblait la destination la plus probable et la plus chaude, mais l’attaquant a démenti son départ ce jeudi. Pas de quoi calmer les bruits de couloir. D’après le Mirror, Everton serait intéressé par un retour de Wayne Rooney. Le joueur de 31 ans a été formé chez les Toffees. L’attaquant aurait rejeté une approche d’Everton cet hiver, mais les Blues souhaiteraient retenter leur chance l’été prochain.

Ronald Koeman, le technicien d’Everton, s’est exprimé sur la situation de Wayne Rooney. « Oui, je pense que Wayne Rooney est toujours à un niveau suffisant pour participer à la Premier League. La Chine c’est une autre compétition, on sait très bien qu’ils n’y vont pas pour le niveau sportif. » L’international anglais avait déclaré il y a quelque temps « être heureux de pouvoir dire que quoi qu’il arrive il ne jouera pas pour un autre club de Premier League après Everton et Manchester United. »