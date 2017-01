Les Toffees se précipitent pour récupérer l’un des plus espoirs de Manchester City. Selon le Daily Mail, les discussions au sujet de la prolongation du contrat du jeune Tosin Adarabioyo (19 ans) seraient actuellement au point mort alors que son bail se termine en juin prochain. Everton serait en pole position pour acquérir le défenseur central, mais Leicester, Tottenham et le Celtic Glasgow sont aussi à l’affût.

Ce grand anglais d’origine nigériane (1m96) fait pourtant partie des plans de son entraîneur, Pep Guardiola. Le Catalan a déjà fait appel à lui à trois reprises (en Coupe et en Ligue des Champions) et aimerait réellement garder cette jeune pépite alors que sa défense n’est pas des plus imperméables cette saison. Everton continuerait alors sa politique de promotion de jeunes talents après avoir déjà enregistré l’arrivée de Ademola Lookman (19 ans) pour 12 millions d’euros. Lookman a d’ailleurs inscrit son premier but lors de sa toute première apparition en championnat contre … Manchester City !